Хэмилтон считает, что Расселл не должен был уходить на пит-стоп в конце Гран-при Сингапура

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что его партнёр по команде Джордж Расселл сделал неправильный выбор, заехав на пит-стоп со второго места во время виртуальной машины безопасности на Гран-при Сингапура.

«Я бы на его месте, возможно, остался бы на трассе и удержал бы «Макларен» позади. Но мы попробовали, и было очень весело преследовать лидера», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Напомним, Джордж Расселл шёл вторым после Карлоса Сайнса, когда сработал VSC, вызванный остановкой машины Эстебана Окона. «Мерседес» завёл обоих своих пилотов в пит-лейн для дополнительной замены шин, переведя их на свежие шины «медиум». Эта авантюра не оправдала себя. Расселлу удалось добраться только до третьего места, после чего он сошёл с дистанции на последнем круге.