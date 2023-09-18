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«Душераздирающий конец гонки». Расселл высказался по поводу Гран-при Сингапура

«Душераздирающий конец гонки». Расселл высказался по поводу Гран-при Сингапура
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу Гран-при Сингапура.

Напомним, Расселл шёл третьим, однако перед самым финишем не справился с управлением и въехал в ограждение.

«Душераздирающий конец гонки. Мы приняли смелое решение, и это едва не принесло свои плоды, но именно такие крошечные детали делают разницу между победой и поражением. Я горжусь командой и сожалею, что не смог добиться того результата, которого они заслуживали. Я вернусь ещё более сильным», — написал Расселл.

Ранее Льюис Хэмилтон высказал мнение, что Расселл сделал неправильный выбор, заехав на пит-стоп со второго места во время виртуальной машины безопасности на Гран-при Сингапура.

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