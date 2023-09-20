«Я обязан был так поступить». Албон объяснил, почему стал пилотом «Ред Булл» в 2019 году

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился воспоминаниями о переходе в «Ред Булл» посреди сезона-2019.
«Да, я тоже сомневался касательно того, является ли это правильным решением. Но я должен был воспользоваться этой возможностью, и неважно, чувствуешь ли ты себя готовым или нет.
Думаю, в этом была какая-то наивность. Но вы также можете прослыть пилотом, у которого был единственный шанс для того, чтобы подняться, но он не воспользовался им. Кто сказал, что он появится позже?
Я находился в том положении, когда мне казалось, что я на всё должен отвечать согласием, потому что не хотел упускать свой шанс и считаться тем, кем не являюсь. Вы молоды и хотите ладить с окружающими. Ты хочешь у всех быть на хорошем счету и быть уверенным в том, что тебя любят в команде», — сказал Албон Sky Sports.
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