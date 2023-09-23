Два пилота «Дукати» получили переломы в субботних заездах Гран-при Индии

Сегодня, 23 сентября, проходят заезды MotoGP Гран-при Индии. Помимо квалификации, сегодня также была проведена спринтерская гонка. Два пилота «Дукати», итальянец Лука Марини и испанец Алекс Маркес, занимающие седьмое и девятое места в личном зачёте соответственно, получили травмы в субботних заездах.

Лука Марини врезался в Марко Бедзекки в первом повороте спринтерской гонки. У него диагностировали перелом левой ключицы. Действия Марини, приведшие к аварии, стюарды сочли слишком амбициозными, в связи с чем он получит штраф в первой гонке после возвращения.

В свою очередь, Алекс Маркес не смог завершить квалификационные заезды. У пилота выявили переломы трёх рёбер.

«К сожалению, я сломал три ребра. Больно, конечно, а завтра будет ещё хуже. Очень грустно пропустить эту гонку. Также жаль, что не поеду в Японию», — приводит слова Маркеса официальный сайт MotoGP.