Руководитель «Уильямса» предупредил Логана Сарджента о последствиях аварий

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал аварию американского пилота Логана Сарджента в квалификации Гран-при Японии, предупредив его о последствиях.
«В ряде гонок Логан использовал различные варианты старых аэродинамических комплектов. На самом деле — это гибрид, просто потому что найти запчасти становится всё труднее.
Мы приближаемся к концу сезона, есть ограничение затрат, поэтому не следует заниматься перепроизводством деталей. Справедливо сказать, что мы истощены сильнее, чем ожидалось.
Сегодня у нас достаточно средств, чтобы справиться с этой аварией, но это будет означать, что нам придётся отвлечь внимание от других элементов и одновременно производить больше запасных, прежде чем завершим сезон», — сказал Ваулз Sky Sports.
В текущем сезоне «Уильямс» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, все очки команды набрал напарник Сарджента Александер Албон. Место Сарджента в команде остаётся единственным неподтверждённым на следующий сезон.
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