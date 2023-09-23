Руководитель «Уильямса» предупредил Логана Сарджента о последствиях аварий

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал аварию американского пилота Логана Сарджента в квалификации Гран-при Японии, предупредив его о последствиях.

«В ряде гонок Логан использовал различные варианты старых аэродинамических комплектов. На самом деле — это гибрид, просто потому что найти запчасти становится всё труднее.

Мы приближаемся к концу сезона, есть ограничение затрат, поэтому не следует заниматься перепроизводством деталей. Справедливо сказать, что мы истощены сильнее, чем ожидалось.

Сегодня у нас достаточно средств, чтобы справиться с этой аварией, но это будет означать, что нам придётся отвлечь внимание от других элементов и одновременно производить больше запасных, прежде чем завершим сезон», — сказал Ваулз Sky Sports.

В текущем сезоне «Уильямс» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, все очки команды набрал напарник Сарджента Александер Албон. Место Сарджента в команде остаётся единственным неподтверждённым на следующий сезон.