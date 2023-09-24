Сменщик Вольфа высказался о жёсткой борьбе Хэмилтона и Расселла

Один из руководителей «Мерседеса» Жером д'Амброзио, замещавший на Гран-при Японии Тото Вольфа, прокомментировал жёсткую борьбу между пилотами команды Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом по ходу гонки.

«Они жёстко сражались друг с другом на трассе, которая обеспечивает столь жёсткую борьбу. Очень легко по-своему интерпретировать сообщения по радио в горячке момента. Но, как и всегда, мы поговорим обо всём уже без давления и жарких условий кокпита — на брифинге после гонки. Именно там всегда проясняются все моменты, которые необходимо прояснить», — приводит слова д'Амброзио портал Crash.

Победу на трассе «Сузука» одержал Макс Ферстаппен — успех голландца позволил «Ред Булл» за шесть этапов до конца сезона обеспечить себе первое место Кубка конструкторов. «Мерседес» занимает второе место командного зачёта и на 20 очков опережает идущую третьей «Феррари».