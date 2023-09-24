Расселл объяснил перебранку с инженером по радио во время Гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл после финиша Гран-при Японии прокомментировал перебранку с инженером во время гонки. Расселл, например, был недоволен, когда Хэмилтон выдавил его повороте «Ложка», а в концовке заезда в ответ на просьбу инженера пропустить напарника предложил отложить манёвр на последний круг.

«Когда ты в машине на протяжении 48 кругов, выкладываешься на полную, несмотря на не оптимальную стратегию, радио помогает немного выпустить пар. Обгонять было трудно. Посмотрите, насколько свежее были шины у Пиастри и насколько быстрее его машина, но он не смог быстро прорваться, ему потребовалось два круга», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Гран-при Японии Расселл завершил на седьмой позиции и потерял одно место в общем зачёте, пропустив по дополнительным показателям Ландо Норриса. Однако, по словам Джорджа, он уже не следит за положением в чемпионате, сосредоточившись на помощи команде в Кубке конструкторов.

«Моя цель — второе место „Мерседеса“ в Кубке конструкторов. Про общий зачёт можно забыть — сезон получился настоящей катастрофой, слишком много упущенных шансов. А вот у Льюиса Хэмилтона хорошие шансы стать третьим по итогам сезона, — добавил Расселл. — Пока мы удерживаем эти позиции, так что на данный момент всё в порядке».

Победу на трассе «Сузука» одержал Макс Ферстаппен, успех которого позволил «Ред Булл» досрочно обеспечить себе первое место Кубка конструкторов. На втором и третьем местах финишировали гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, а далее расположились Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон. Сезон Формулы-1 продолжится в Катаре 8 октября.