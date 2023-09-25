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Ферстаппен: мне повезло устоять перед атаками Норриса и Пиастри на первом круге в Японии

Ферстаппен: мне повезло устоять перед атаками Норриса и Пиастри на первом круге в Японии
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Победитель Гран-при Японии Макс Ферстаппен признал, что ему «повезло» удержать лидерство в начале гонки после того, как он оказался под давлением обоих пилотов «Макларена».

«У нас была хорошая борьба и в первом повороте, и во втором. Мне повезло. В правом зеркале я видел, что Оскар немного опережает меня, но в то же время в левом зеркале я видел, что Ландо действительно опережает меня.

Я попытался закрыть Оскара, но он всё ещё оставался рядом. Затем я увидел слева Ландо, который шёл с гораздо большей скоростью. Он сместился немного вправо, и я подумал: «Я не могу ехать ещё правее». Поэтому я попытался ехать прямо. К счастью, конечно, ничего не произошло. Всё было довольно близко, но это гонки — так бывает на старте», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

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