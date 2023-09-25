Ферстаппен: мне повезло устоять перед атаками Норриса и Пиастри на первом круге в Японии

Победитель Гран-при Японии Макс Ферстаппен признал, что ему «повезло» удержать лидерство в начале гонки после того, как он оказался под давлением обоих пилотов «Макларена».
«У нас была хорошая борьба и в первом повороте, и во втором. Мне повезло. В правом зеркале я видел, что Оскар немного опережает меня, но в то же время в левом зеркале я видел, что Ландо действительно опережает меня.
Я попытался закрыть Оскара, но он всё ещё оставался рядом. Затем я увидел слева Ландо, который шёл с гораздо большей скоростью. Он сместился немного вправо, и я подумал: «Я не могу ехать ещё правее». Поэтому я попытался ехать прямо. К счастью, конечно, ничего не произошло. Всё было довольно близко, но это гонки — так бывает на старте», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
- 25 сентября 2023
-
10:43
-
10:41
-
10:10
-
10:02
-
09:22
-
02:38
- 24 сентября 2023
-
23:58
-
23:05
-
22:24
-
22:09
-
21:48
-
21:04
-
20:46
-
19:59
-
19:50
-
18:54
-
18:25
-
17:43
-
16:49
-
16:31
-
15:43
-
15:32
-
15:12
-
14:09
-
13:48
-
12:55
-
12:46
-
12:34
-
12:28
-
12:24
-
12:19
-
11:58
-
11:41
-
11:40
-
11:22