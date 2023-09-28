Rodin Cars заявила о неудаче своей заявки в Ф-1. Она хотела посадить за руль пилотессу

Новозеландский конструктор Rodin Cars сообщил, что его заявка на участие в чемпионате Формулы-1 вместе с «Карлин» оказалась неудачной. В заявлении о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) команда подтвердила, что из многочисленных заявок на участие в «Королевских автогонках» только заявка «Андретти» оказалась успешной.

«К сожалению, наша заявка не увенчалась успехом. Это заявление призвано дать представление о ключевых моментах нашей заявки, которые, по нашему мнению, оправдывают её достоинства. Мы хотим подчеркнуть, что наша цель заключается не в критике ФИА или в пересмотре её решения. Мы полностью уважаем его и принимаем последствия. Наша единственная цель — опубликовать информацию, которую мы считаем представляющей общие интересы сообщества Формулы-1.

Как предполагалось, единственным успешным претендентом будет «Андретти». Ниже мы обрисовываем существенные различия между заявкой «Андретти» и заявкой Rodin Cars:

1. Географическое разнообразие. Компания Rodin Cars предложила производить автомобили на нашем новом современном заводе в Новой Зеландии, что сделало бы нас единственным действующим производителем в Южном полушарии.

2. Гарантия женщины-пилота. Мы обязались зарезервировать одно место для женщины-пилота. Мы тестировали Лиама Лоусона, Джейми Чедвик и Луиса Шарпа на нашем заводе в Новой Зеландии, как на машине Формулы-3, так и на нашей собственной машине Rodin FZed, которая несколько быстрее машины GP2 или Формулы-2. Джейми выступила исключительно хорошо, и, если бы она была доступна, мы бы без колебаний пригласили её.

3. Производитель автомобилей. Хотя мы не производим автомобили в большом объёме, у нас обширные производительные мощности в Новой Зеландии. Сюда входит завод по производству двигателей, способный изготовить целый двигатель и отливок. Кроме того, Rodin Cars располагает полными возможностями собственных испытательных трасс. Сборка, изготовление и обкатка болида полностью проводились бы на нашем заводе в Новой Зеландии.

4. Сотрудничество с «Феррари». У нас была возможность обсудить сотрудничество с «Феррари» по болиду Rodin F1.

5. Юниорская гоночная команда. Благодаря приобретению «Карлина» мы создали комплексную программу для юниоров в открытых колёсах, соревнующихся в Формуле-4, британской Формуле-3, Формуле-3 и Формуле-2. Хотя «Андретти» имеет долгую историю успешного участия в гонках в США, наша программа предлагает прямой путь к гонкам в Формуле-1 через участие в чемпионатах Великобритании и Европы.

6. Финансируется основателем. В отличие от недавних претендентов, Rodin Cars имеет финансовые возможности для полного финансирования программы в Формуле-1 из личных активов нашего основателя.

Мы ценим возможность принять участие в процессе от ФИА и желаем «Андретти» всего наилучшего с их успешной заявкой. Компания Rodin Cars по-прежнему стремится расширять границы автоспорта и продолжит добиваться совершенства в мире гонок», — приводит слова заявления Rodin Cars портал Pitpass.