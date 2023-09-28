Ваулз: у Сарджента есть чёткие цели, чтобы сохранить своё место в сезоне-2024

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал возможное будущее их пилота, американца Логана Сарджента. Ваулз отметил, что перед гонщиком поставлены задачи, которые он должен выполнить для обеспечения себе места за рулём «Уильямса».

«У Логана есть очень чёткие цели, которых он должен достичь до конца сезона, и мы постоянно работаем с ним. Мы хотим, чтобы он добился успеха, и хотим, чтобы он был в машине в следующем году.

Это зависит и от нас: мы взяли пилота прямо из Формулы-2 без каких-либо значительных тестов, дав ему всего полтора дня в болиде в Бахрейне, и пожелали ему хорошего сезона, который был ужасно сложным для новичка. На Гран-при Японии были очень позитивные моменты.

Только в тот момент, когда мы согласимся, что достигли конца пути, мы сможем принимать какие-либо решения. Сейчас мы ещё далеко от этого», — приводит слова Ваулза после Гран-при Японии FormulaNerds.

Отметим, что Логан Сарджент остаётся единственным пилотом, чьё место на стартовой решётке сезона-2024 ещё не подтверждено. В текущем сезоне он остался единственным пилотом, участвовавшим во всех гонках сезона и не набравшим ни одного очка.