Ньюи: «Ред Булл» поборолся бы с «Мерседесом» за титул в 2014 году с одинаковым мотором

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал о том, что силовая установка в 2014 году помешала «быкам» бороться за чемпионство.

«Могли ли мы бороться с «Мерседесом» если бы использовали аналогичную силовую установку? Думаю, да. Надо отдать должное шасси «Мерседеса» – конечно, они прекрасно поработали. В какие-то годы у нас, по всей видимости, шасси было лучше, в другие, безусловно, у них было лучше шасси, но мы бы точно составили серьёзную конкуренцию», – сказал Ньюи в подкасте Beyond The Grid.

Напомним, что «Ред Булл» использовал двигатели «Рено» с 2007 по 2018 год. Сезон-2014 закончился победой британца Льюиса Хэмилтона, который в личном зачёте набрал 384 очка. «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов, опередив второй «Ред Булл» на 296 очков.