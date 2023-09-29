Виньялес заменит в «Хонде» Маркеса, если он уйдёт в «Дукати»

В преддверии нового сезона чемпионата MotoGP на стартовой решётке и за её пределами ожидаются кадровые изменения. Как сообщалась ранее, шестикратный чемпион серии Марк Маркес может покинуть «Хонду» и отправиться в годичную аренду в «Дукати», в связи с чем команда стала искать ему замену.

Согласно информации Motorcyclesports, сменить Маркеса в «Хонде» может Маверик Виньялес, проявивший себя в сезоне-2023 в «Априлии». Помимо Виньялеса, к японским мотористам также может присоединиться и директор «Априлии» Массимо Ривола.

За восемь этапов до конца чемпионата лидером личного зачёта является итальянский пилот «Дукати» Франческо Баньяя. Маверик Виньялес и Марк Маркес занимают в личном зачёте седьмое и десятое место соответственно.