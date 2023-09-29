Даниэль Риккардо назвал гонщика, с которым отправился бы в путешествие

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо рассказал, кого из гонщиков взял бы с собой в путешествие по Австралии.

«Рискованно называть кого-то, кто не был моим товарищем по команде, потому что я не слишком хорошо его знаю. Так что мне, вероятно, придётся выбрать кого-то, с кем были в команде, например Ландо Норрис.

Мы были партнёрами по команде два сезона. Я считаю, что первый сильно отличался от второго. Думаю, что по ходу второго сезона мы узнали друг друга намного лучше. Мне кажется, если бы мы провели больше времени вместе, возможно, мы бы стали понимать друг друга ещё лучше», — приводит слова Риккардо Perthnow.

Напомним, Риккардо восстанавливается после перелома руки и не принимает участия в гонках.