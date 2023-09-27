RacingNews365: Лоусон примет участие в Гран-при Катара, восстановление Риккардо затянулось

Новозеландский пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон продолжит представлять команду и на Гран-при Катара, сообщает RacingNews365.

Как стало известно источнику, восстановление австралийского гонщика Даниэля Риккардо занимает немного больше времени, чем ожидалось, поэтому 21-летний Лоусон примет участие уже в пятом Гран-при подряд.

Лоусон уже выступил на Гран-при Нидерландов, Италии, Сингапура и Японии, ни разу не выпав из топ-15 в итоговом протоколе. Лучший результат новозеландца пришёлся на этап в Сингапуре, где он финишировал девятым.

Ранее сообщалось, что «Ред Булл» пообещал Лиаму Лоусону место боевого пилота в 2025 году, если новозеландец согласится на роль резервиста для «Ред Булл» и «Альфа Таури» в сезоне-2024.