В «Хонде» рассказали о возникновении «информационной войны» с «Ред Булл»

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ высказался о конкуренции в разработке двигателей на 2026 год, когда в Формуле-1 начнут действовать новые технические правила.

«Ред Булл» ничего не говорит нам о своём двигателе, и мы ничего не говорим им о нашей разработке. Так что сейчас уже идёт своего рода информационная война. У «Ред Булл» действительно есть некоторые знания о нашем нынешнем двигателе, но в конечном итоге мы несём ответственность за разработку и весь процесс. Большая часть технологий находится у нас», — приводит слова Ватанабэ GPblog.

Ранее стало известно, что с 2026 года «Хонда» будет поставлять «Астон Мартин» турбодвигатели, построенные в соответствии с новым моторным регламентом чемпионата мира.