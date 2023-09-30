«Нет ничего!» Куартараро жёстко раскритиковал форму «Ямахи»

Французский пилот «Ямахи» Фабио Куартараро поделился мнением о технических возможностях его мотоцикла после субботних заездов, прошедших на трассе «Мотеги» в Японии. Отметим, что французу не удалось пройти во вторую часть квалификации, а в первой гонке он занял лишь 15-е место.

«К сожалению, хоть я и отлично стартовал, я выбрал неправильную траекторию и потерял несколько позиций. Потом некоторые пилоты, включая меня, не могли ничего поделать с темпом. Так что, к сожалению, мы были очень медленными.

Это наш потенциал сейчас: у нас нет поворачиваемости, нет мощности, нет прижимной силы, ничего. Если действительно хочется попасть во второй этап квалификации, то нужно превзойти лимит. Тормозя сверх предела, ты совершаешь много ошибок. Во второй попытке я пытался тормозить гораздо позже, но в одном из поворотов допустил ошибку и не смог исправить ситуацию. Это был единственный способ показать нормальное время», — приводит слова Куартараро после гонки Motorcyclesports.

В текущем сезоне 24-летний француз занимает 11-е место в личном зачёте.