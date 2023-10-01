Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мартин выиграл гонку Гран-при Японии MotoGP, Баньяя и Маркес — в тройке

Мартин выиграл гонку Гран-при Японии MotoGP, Баньяя и Маркес — в тройке
Аудио-версия:
Комментарии

В Мотэги (Япония) завершилась гонка Гран-при Японии MotoGP, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин. Вторым стал лидер общего зачёта Франческо Баньяя, третьим финишировал Марк Маркес из «Хонды».

MotoGP. Гран-при Японии. Гонка (топ-10):

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 24:06.314.
2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,413.
3. Марк Маркес («Хонда») +2,013.
4. Марко Бедзекки («Дукати») +2,943.
5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +3,181.
6. Джек Миллер («КТМ») +6,837.
7. Аугусто Фернандес («КТМ») +7,587.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +8,602.
9. Рауль Фернандес («Априлия») +11,229.
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,224.

Фраческо Баньяя сохранил лидерство в личном зачёте MotoGP сезона-2023, однако его отрыв от Хорхе Мартина сократился до 11 очков.

Материалы по теме
Мартин выиграл спринт Гран-при Японии MotoGP, Биндер — второй, Баньяя — третий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android