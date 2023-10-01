Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мартин выиграл гонку Гран-при Японии MotoGP, Баньяя и Маркес — в тройке

В Мотэги (Япония) завершилась гонка Гран-при Японии MotoGP, лучший результат по итогам которой показал испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин. Вторым стал лидер общего зачёта Франческо Баньяя, третьим финишировал Марк Маркес из «Хонды».

MotoGP. Гран-при Японии. Гонка (топ-10):

1. Хорхе Мартин («Дукати») — 24:06.314.

2. Франческо Баньяя («Дукати») +1,413.

3. Марк Маркес («Хонда») +2,013.

4. Марко Бедзекки («Дукати») +2,943.

5. Алеш Эспаргаро («Априлия») +3,181.

6. Джек Миллер («КТМ») +6,837.

7. Аугусто Фернандес («КТМ») +7,587.

8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +8,602.

9. Рауль Фернандес («Априлия») +11,229.

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +12,224.

Фраческо Баньяя сохранил лидерство в личном зачёте MotoGP сезона-2023, однако его отрыв от Хорхе Мартина сократился до 11 очков.