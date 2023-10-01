Эксперт: Леклер перейдёт в «Ауди» или останется в «Феррари» из-за отсутствия альтернативы

Эксперт Формулы-1 Мэтт Кью поделился мнением о возомжном профессиональном будущем Шарля Леклера, выступающего в сезоне-2023 за «Феррари». Эксперт также рассмотрел перспективы монегаска присоединиться к «Макларену» или «Ауди».

«Когда [Льюис] Хэмилтон завершит карьеру, думаю, что «Мерседес», основываясь на текущем положении дел, с большой вероятность выберет Ландо Норриса. Однако, возможно, произодёт поворот событий, из-за которых Ландо Норрис станет партнёром Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

В зависимости от того, как всё сложится, прибавляющий «Макларен» может стать вариантом для Леклера. Не думаю, что «Мерседес» или «Ред Булл» выберут Леклера в качестве пилота. Он быстр, его гоночный темп хорош, но я считаю, что он находится в категории ниже Ферстаппена и [Джорджа] Расселла. Как талантливый от природы гонщик, он, вероятно, не соответствует этим командам с точки зрения интеллекта и того, как он может вести команду вперёд за собой.

Если посмотреть на иные перспективы, которые возможны, так это «Заубер-Ауди». Мы много слышим о них, и если посмотреть на «Заубер», то они наконец-то работают внутри лимита затрат, когда у них есть инвестиции из Ингольштадта, но их прогресс в этом сезоне не велик. Ходят слухи, что «Ауди» отстаёт от «Ред Булл» в разработке двигателя 2026 года на несколько шагов, так что это не конкурентоспособный выбор. Возможно, лучше всего ему остаться в «Феррари» просто ввиду отсутствия альтернативных возможностей», — приводит слова Кью PlanetF1 со ссылкой на подкаст GP Racing.