Леклер рассказал о проблемах, из-за которых он стал выступать хуже Сайнса

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что с момента возобновления чемпионата после летнего перерыва испытывает трудности с машиной.

«Сейчас у меня немного больше трудностей с машиной. На самом деле это наблюдается с момента возобновления чемпионата. Несколько недостаточная поворачиваемость. Было очень сложно предсказать, как машина поведёт себя на трассе, а это приводит к неуверенности», — приводит слова Леклера GrandPX.news.

Напомним, по итогам Гран-при Сингапура Леклер показал четвёртый результат. Победу добыл его товарищ по команде Карлос Сайнс.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:

Ранее известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев не согласился с мнением, согласно которому Сайнс может стать первым номером в «Феррари».