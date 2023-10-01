В «Дукати» заявили, что переход Марка Маркеса может нарушить существующий баланс

Управляющий «Дукати» Джиджи Дальинья высказался об ожидаемом переходе Марка Маркеса, занявшего третье место в гонке на трассе Мотэги (Японии), в стан его команды из «Хонды».

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«Марк был одним из сильнейших гонщиков в истории. Тот факт, что он так сильно хочет присоединиться к «Дукати», может только радовать. Он решил оставить «Хонду» ради «Дукати». Это более чем подчёркивает его желание сесть за наш мотоцикл.

Это то, что я слышал, но очевидно, что официального объявления ещё не было. Я думаю, что нужно сделать много вещей и контракт, заключённый с «Хондой», достаточно тяжёлый с точки зрения его остановки. Но мне кажется, что он декларировал, чего хочет. С нашей точки зрения, это приятно. Конечно, есть опасения, что он может каким-то образом нарушить сложившийся баланс во всех командах «Дукати», но это часть игры, и то, как он справится с ситуацией, будет зависеть от нас», — сказал Дальинья в интервью Sky Sport Italia.