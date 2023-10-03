Названа сумма, которую могут терять команды Ф-1 в случае прихода «Андретти»

Экс-пилот Формулы-1 Карун Чандхок разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал комментарий по поводу возможного присоединения команды «Андретти» к Формуле-1. Ранее заявку американского гоночного коллектива одобрила Международная автомобильная федерация (ФИА).

«Хотелось бы увидеть их на стартовой решётке! Это хорошо для Формулы-1 и молодых гонщиков. Один руководитель команды мне сообщил, что нынешние гоночные коллективы потеряют $ 11 млн в год, если разрежут пирог на 11 частей. Если в «Андретти» готовы вложить $ 600 млн в качестве компенсации командам, это покроет расходы на пять лет», — написал Чандхок.

Сейчас призовой фонд Формулы-1 распределяется между десятью командами. Больше выплачивается гоночным коллективам, занявшим более высокие места в Кубке конструкторов.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?