Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа сумма, которую могут терять команды Ф-1 в случае прихода «Андретти»

Названа сумма, которую могут терять команды Ф-1 в случае прихода «Андретти»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-пилот Формулы-1 Карун Чандхок разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал комментарий по поводу возможного присоединения команды «Андретти» к Формуле-1. Ранее заявку американского гоночного коллектива одобрила Международная автомобильная федерация (ФИА).

«Хотелось бы увидеть их на стартовой решётке! Это хорошо для Формулы-1 и молодых гонщиков. Один руководитель команды мне сообщил, что нынешние гоночные коллективы потеряют $ 11 млн в год, если разрежут пирог на 11 частей. Если в «Андретти» готовы вложить $ 600 млн в качестве компенсации командам, это покроет расходы на пять лет», — написал Чандхок.

Сейчас призовой фонд Формулы-1 распределяется между десятью командами. Больше выплачивается гоночным коллективам, занявшим более высокие места в Кубке конструкторов.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
В Формуле-1 появится 11-я команда? Федерация уже допустила её — но это ничего не значит
В Формуле-1 появится 11-я команда? Федерация уже допустила её — но это ничего не значит
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android