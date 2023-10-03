Алонсо: надеюсь, мы сможем бороться за победы в следующем году

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от ближайшего Гран-при Катара и выразил надежду на улучшение результатов в следующем сезоне.

«Честно говоря, борьба за подиумы и тому подобное звучат слишком оптимистично. В Бахрейне мы были на сильной позиции, и машина работала очень хорошо. Для нас было сюрпризом иметь столь конкурентоспособную машину.

Теперь мы хотим большего, мы ходим сделать следующий шаг, которым является борьба за победы в гонках. «Ред Булл» доминировал в этом году, но надеюсь, в следующем мы сможем сделать этот шаг», — приводит слова Алонсо Motorsport Week со ссылкой на Chanel 4.

В текущем сезоне Фернандо Алонсо удалось семь раз финишировать на подиумных позициях в сезоне-2023, в последний — на Гран-при Нидерландов.