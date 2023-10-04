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DirtFish: Отт Тянак вернётся в Hyundai в 2023 году

DirtFish: Отт Тянак вернётся в Hyundai в 2023 году
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Эстонский гонщик Отт Тянак в следующем году вернётся в заводскую команду Hyundai Shell Mobis WRT. Об этом информирует DirtFish. За эту команду эстонец выступал с 2020 по 2022 год, после чего перешёл в M-Sport Ford WRT.
В Hyundai Shell Mobis WRT Тянак будет выступать с бельгийцем Тьерри Нёвилем.

По сведениям источника издания, в основе решения Отта вернуться в Hyundai лежали недавние перестановки в команде. Ранее в гоночный коллектив пришёл бывший руководитель заводской команды «Рено» в Формуле-1 Сириль Абитбуль, а также бывший технический директор «Уильямса» Франсуа-Ксавье Демезон.

«Теперь в команде всё совсем по-другому. Теперь там новые лица», — сказал источник.

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