Марк Маркес и «Хонда» досрочно расторгли четырёхлетний контракт

Известный испанский гонщик MotoGP Марк Маркес и «Хонда» приняли решение о досрочном расторжении четырёхлелнего контракта в конце 2023 года. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. За команду Маркес выступал с 2013 года.

За 11 сезонов Марк вместе с «Хондой» выиграл шесть титулов и 59 Гран-при.

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