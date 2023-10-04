Марк Маркес и «Хонда» досрочно расторгли четырёхлетний контракт
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Известный испанский гонщик MotoGP Марк Маркес и «Хонда» приняли решение о досрочном расторжении четырёхлелнего контракта в конце 2023 года. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. За команду Маркес выступал с 2013 года.
За 11 сезонов Марк вместе с «Хондой» выиграл шесть титулов и 59 Гран-при.
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