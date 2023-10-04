«Понравилось? Мне нет». Марк Маркес — о допинговой проверке после первого в сезоне подиума

Испанский гонщик MotoGP Марк Маркес, выступающий за «Хонду», рассказал, как антидопинговая проверка во время Гран-при Японии помешала ему отпраздновать первое попадание на подиум в текущем сезоне.

«Мне пришлось пройти антидопинговую проверку. Они не верят нам, они не верят. Выход на подиум и антидопинговая проверка. Вот почему это заняло у меня так много времени. Всё прошло хорошо, да? Вам понравилось? Мне нет», — приводит слова Маркеса Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что Маркес покинет «Хонду» после окончания текущего сезона MotoGP. Маркес в настоящий момент занимает 15-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 54 очка. Ранее сообщалось, что именитый испанский гонщик может присоединиться к команде «Дукати».