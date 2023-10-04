Марк Маркес опубликовал трогательное прощальное письмо в адрес сотрудников «Хонды»

Испанский гонщик MotoGP Марк Маркес, который покинет «Хонду» в конце текущего сезона, опубликовал текст письма, которое направил каждому члену команды на прощание.

«Я не знаю, с чего начать. Я не знаю, правильно я поступаю или нет, не знаю, что произойдёт в будущем, не знаю, хорошо ли всё сложится, но я помню то, чего мы достигли вместе..

Это было самое трудное решение в моей жизни, принятое моим разумом и смелостью, а не сердцем. В моём сердце всегда будете вы, кто меня поддерживал и будет поддерживать.

Но я хочу, чтобы вы знали одну вещь. Я хочу снова попытаться стать лучшим гонщиком в мире, и для этого мне нужно получать от этого удовольствие.

Я использовал теорию, которую альпинист высказал в книге, которую вы мне предложили прочитать. Если я могу подняться на Эверест за три дня, зачем подниматься на него за пять? Логично, что гораздо рискованнее попробовать сделать это за три дня. Вы подвергаете себя гораздо большему риску, и это может не получиться, но если я не попробую, я этого не узнаю.

Вы всегда говорили мне, чтобы я доверял своей интуиции. Вы хорошо знаете, наши отношения особенные, поэтому я надеюсь, что наши пути снова пересекутся. Давайте насладимся этими шестью праздниками, которые у нас остались в этом году», — написал Маркес на своей странице в социальной сети.