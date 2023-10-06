Норрис резко ответил Алонсо, заявившему, что пилоты «Макларена» слишком уверены в себе

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил испанцу Фернандо Алонсо, который ранее сказал, что преимуществом «Астон Мартин» может быть излишняя самоуверенность пилотов «Макларена».

«Он говорит, что мы становимся слишком самоуверенными? Сколько очков мы набрали в прошлые выходные? Довольно много. Думаю, больше 20. Так что его подвела математика. Фернандо всегда что-нибудь да скажет. Он всегда выставляет себя в хорошем свете, а других — в плохом. Он преуспел в этом.

Не думаю, что мы слишком уверены в чём бы то ни было. Мы последние, кто когда-либо был чересчур уверенным в своих высказывания, особенно я. Думал, что мы отстаём на гораздо большее количество очков, хотя на тот момент было всего 49 с шестью гонками впереди. Учитывая, что наши машины сейчас выступают хорошо, а им трудно вывести оба болида в третий сегмент квалификации, с его стороны очень глупо думать обратное.

Но он умный парень, совсем не глупый. Я уверен, что мы сможем сделать это, если у нас будет больше двойных подиумов на второй и третьей позиции или чего-то в этом роде», — приводит слова Норриса перед Гран-при Катара F1i.

Отметим, что за первые восемь гонок сезона пилоты «Макларена» набрали 17 очков, а за следующие восемь — 155 очков.