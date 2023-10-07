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Источник: «Ауди» может отказаться от прихода в Формулу-1

Источник: «Ауди» может отказаться от прихода в Формулу-1
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Совет директоров «Ауди» в конце 2023 года может пересмотреть решение о грядущем приходе марки в Формулу-1 с сезона-2026. По информации Radio Le Mans, решение свернуть проект Ф-1 уже могло быть принято, однако «Ауди» ждёт окончания нынешнего чемпионата мира, чтобы о нём объявить.

Если эта информация окажется верной, то пересмотр планов «Ауди», вероятно, будет связан с перестановками в руководстве компании. В июне этого года свой пост покинул генеральный директор «Ауди» Маркус Дуйсманн. Его преемник Гернот Дёлльнер, как считается, относится к проекту Формулы-1 куда более прохладно.

Отметим, что «Ауди» уже приобрела пакец акций «Заубера», а в конечном счёте немцы должны были получить контрольный пакет акций швейцарской команды Формулы-1.

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