Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко – о моторе на 2026-й: «Ауди» и «Феррари» далеко позади, а «Мерседес» рядом с нами

Марко – о моторе на 2026-й: «Ауди» и «Феррари» далеко позади, а «Мерседес» рядом с нами
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, который ранее предположил, что «Ред Булл» испытывает трудности с мотором, из-за чего в команде говорят о возможном негативном влиянии нового регламента, который вступит в силу в 2026 году.

«Я не думаю, что мы отстаём в техническом плане. Мы привлекли людей из «Феррари», «Мерседеса», «Рено» и «Косуорта». Кроме того, нашим партнёром выступает «Форд». Если говорить о разработке двигателя внутреннего сгорания, то у нас работают лучшие специалисты. При этом в команде есть два очень ярких сотрудника в области разработки электрической части силовой установки.

В августе будет запущен двигатель внутреннего сгорания с MGU-K. Здесь мы далеко впереди «Ауди», далеко впереди «Феррари», а «Мерседес» примерно на том же уровне, что и мы», — приводит слова Марко Motorsport Germany.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Материалы по теме
Какие у Леклера варианты, кроме «Феррари»? Да ему никуда не деться от «Скудерии»!
Какие у Леклера варианты, кроме «Феррари»? Да ему никуда не деться от «Скудерии»!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023