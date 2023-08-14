Марко – о моторе на 2026-й: «Ауди» и «Феррари» далеко позади, а «Мерседес» рядом с нами

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, который ранее предположил, что «Ред Булл» испытывает трудности с мотором, из-за чего в команде говорят о возможном негативном влиянии нового регламента, который вступит в силу в 2026 году.
«Я не думаю, что мы отстаём в техническом плане. Мы привлекли людей из «Феррари», «Мерседеса», «Рено» и «Косуорта». Кроме того, нашим партнёром выступает «Форд». Если говорить о разработке двигателя внутреннего сгорания, то у нас работают лучшие специалисты. При этом в команде есть два очень ярких сотрудника в области разработки электрической части силовой установки.
В августе будет запущен двигатель внутреннего сгорания с MGU-K. Здесь мы далеко впереди «Ауди», далеко впереди «Феррари», а «Мерседес» примерно на том же уровне, что и мы», — приводит слова Марко Motorsport Germany.
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