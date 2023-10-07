Представитель «Ауди» опроверг новость о том, что команда может отказаться от прихода в Ф-1

Представитель «Ауди», которая ранее приобрела пакет акций «Заубера», опроверг информацию о том, что немецкая компания близка к тому, чтобы свернуть программу по вступлению в Формулу-1 с сезона-2026.

«Вступление «Ауди» в Формулу-1 в 2026 году основано на решении правления «Ауди», которое было согласовано с наблюдательными советами «Ауди» и «Фольксвагена».

График работ «Ауди» по созданию организационной структуры и разработке двигателя Формулы-1 по регламенту 2026 года на базе в Нойбурге остаётся неизменным», — приводит слова неназванного представителя «Ауди» и «Заубера» Total Motorsport.

Накануне появилась информация, что «Ауди» в конце 2023 года может пересмотреть решение о грядущем приходе марки в Формулу-1 с сезона-2026. Некоторые СМИ сообщили, что решение свернуть проект Ф-1 могло быть уже принято, однако «Ауди» ждёт окончания нынешнего чемпионата мира, чтобы объявить о нём.