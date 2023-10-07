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Ферстаппен: буду участвовать в «24 часах Ле-Мана», но мне нужна возможность победить

Ферстаппен: буду участвовать в «24 часах Ле-Мана», но мне нужна возможность победить
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что намерен принять участие в гонке «24 часа Ле-Мана», комментируя новость о том, что «Астон Мартин» будет выступать в WEC c 2025 года.

«Я определённо буду участвовать в «Ле-Мане», но должны сойтись все обстоятельства. Я не хочу просто классно проводить время там, выходя на трассу. Если я буду участвовать, мне нужна хорошая подготовка, и я хочу иметь возможность победить.

Есть, конечно, баланс производительности, который всегда немного сложен, но я, по крайней мере, хочу быть конкурентоспособным, поэтому это должна быть надлежащая подготовка и, конечно, если это возможно, я бы хотел выступить на RB17.

На мой взгляд, это здорово для всего автоспорта, что они привезут туда гиперкар Valkyrie. Это потрясающая машина, и двигатель V12 будет звучать невероятно. Я очень рад, что они это сделают, я буду следить, и, возможно, Фернандо Алонсо сядет за руль и там, так что это будет здорово», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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«Астон Мартин» будет выступать в WEC c 2025 года
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