Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2023 после схода Переса

Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2023 после схода Переса
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 октября, на автодроме «Лусаил» проходит спринтерская гонка Гран-при Катара. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ещё в ходе заезда смог обеспечить себе третий титул чемпиона Формулы-1 из-за аварии своего напарника, мексиканца Серхио Переса, который столкнулся в одном из поворотов с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом и представителем «Хааса» Нико Хюлькенбергом.

Серхио Перес оставался единственным пилотом, который сохранял математические шансы на победу в чемпионате сезона-2023. На его счету за шесть этапов до конца чемпионата было 223 очка, а Ферстаппен опережал мексиканского пилота на 177 очков, в розыгрыше чемпионата оставалось 180 очков.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию спринта Гран-при Катара. Отследить события спринтерской гонки можно по соответствующей ссылке.

Формула-1 2023. Этап 18, Доха, Катар
Гран-при Катара. Спринт
07 октября 2023, суббота. 20:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
35:01.297
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+1.871
3
Ландо Норрис
McLaren
+8.497
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android