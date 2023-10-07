Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2023 после схода Переса

Сегодня, 7 октября, на автодроме «Лусаил» проходит спринтерская гонка Гран-при Катара. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ещё в ходе заезда смог обеспечить себе третий титул чемпиона Формулы-1 из-за аварии своего напарника, мексиканца Серхио Переса, который столкнулся в одном из поворотов с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом и представителем «Хааса» Нико Хюлькенбергом.

Серхио Перес оставался единственным пилотом, который сохранял математические шансы на победу в чемпионате сезона-2023. На его счету за шесть этапов до конца чемпионата было 223 очка, а Ферстаппен опережал мексиканского пилота на 177 очков, в розыгрыше чемпионата оставалось 180 очков.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию спринта Гран-при Катара. Отследить события спринтерской гонки можно по соответствующей ссылке.