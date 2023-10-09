Алонсо поздравил россиянина Куцкова с победой в чемпионате мира по картингу

Двукратный победитель чемпионатов Формулы-1, звёздный испанец Фернандо Алонсо поздравил пилота картинговой команды DPK Racing россиянина Кирилла Куцкова с победой в мировом первенстве.

Напомним, 15-летний Кирилл Куцков стал победителем финала чемпионата мира, прошедшем во Франчакорте (Италия), в категории OK. Успех россиянина стал первым в истории отечественного картинга.

«Поздравляю. Спасибо тебе», — написал Алонсо в социальных сетях.

Отметим, что команда DPK Racing, основанная в Испании в 2012 году, выступает на картах фирмы FA Kart, носящей имя двукратного чемпиона мира.