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Оруджев: Ферстаппен вполне может побить все рекорды и стать самым великим из великих

Оруджев: Ферстаппен вполне может побить все рекорды и стать самым великим из великих
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев заявил, что нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может побить все рекорды и стать самым великим представителем автоспорта в истории.

«Ферстаппен вполне может побить все рекорды и стать самым великим из великих. Но тут вопрос другой: будет ли Макс в течении следующих десяти лет в лучшей команде? Если да, то, конечно, обойдёт всех. Если опять «Мерседес» поедет, как с 2014 по 2020 года, то и у Макса особых шансов не будет», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, после победы на Гран-при Катара 26-летний Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом мира. Также его выступления в текущем сезоне помогли команде досрочно завоевать Кубок конструкторов.

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