Кто виноват в авариях на Гран-при Катара и побьёт ли Ферстаппен рекорды Шумахера? Разбор

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Катара Формулы-1, который предсказуемо выиграл Макс Ферстаппен.

Была ли права ФИА, введя такие жёсткие ограничения на использование шин? И кто в целом виноват, что сложилась такая ситуация?

Как по мне, очень странное решение. Мне не верится, что нельзя было «спилить», уменьшить поребрики за одну ночь. Возможно, не было нужного оборудования. Кто виноват? Видимо, кто контролировал установку этих поребриков. Как трасса получает аккредитацию, если поребрики не соответствуют? А если соответствуют, то тогда вопрос к «Пирелли», почему резина не отвечает нужным характеристикам. Если отвечает, то вопрос к ФИА. Почему такой бардак, что всё сделали как надо по бумаге, а получили, что получили?

Насколько трудно или легко по ходу уикенда привыкнуть к новым бордюрам, новой ширине трассы? Имеет ли гонщик право на них списывать нарушение границ трассы?

Если мы говорим про квалификацию, то да, имеет. Менять езду в квалификации трудно. Но в целом за пять быстрых кругов можно освоиться. Особенно пилотам Формулы-1: это же лучшие из лучших! Странно видеть столько нарушений лимитов трассы.

Пилоты жаловались на сложнейшие условия в гонке. Нужно ли принять какие-то меры, чтобы избегать подобного?

Сложно сказать, что можно с этим сделать. Ф-1 и так открытый болид, что-то придумать для охлаждения пилота сложно. Воды, уверен, на всю гонку им не хватает. Пару литров ты осваиваешь за 20 кругов. А потом во рту пустыня. Может, действительно окатывать водой на пит-стопе, но там столько электроники, что это рискованно. Всё-таки когда идёт дождь, то внутрь, где сидит пилот, вода почти не попадает. В общем, это сложный вопрос, на него ответа у меня нет.

Какая гонка была сложнейшей в вашей жизни?

В моей жизни сложнейшей была Венгрия в Мировой серии «Рено» 3.5 в 2015 году. Помню, что «умер» очень быстро, но надо было держать лидерство. Было за +35 градусов — и обезвоживание, и просто мышцы сводило. Там ещё руль без усилителя. Благо ехать всего лишь 45 минут. Но тогда я понял, что физика иногда может решить, а в тот момент был не готов. Еще плохо было в LMP1 в Cильверстоуне. Там было отвратительное ощущение, когда нажимаешь на любую из педалей, будто ты ногой на сковородку давишь.

Как вообще можно ехать дальше, если тебя тошнит, как Окона?

Если была водичка промыть рот, то вполне можно!

Как вам трасса в Катаре — хорошее приобретение для Ф-1 или нет?

Со стороны выглядит круто. Быстрые повороты подряд — думаю, очень круто. Очень хотел бы там проехаться. И гонка была вполне интересной.

Был ли прав «Макларен», когда запретил Норрису атаковать Пиастри?

Мне этот момент не понравился. Запас был большой, могли бы и побороться. Но им виднее, они борются только за место в Кубке конструкторов, и там им очень нужны очки. Так что с этой точки зрения сделали так, как безопаснее.

«Макларену» осталось 79 очков до «Феррари» — может, и их догонят?

Всё в их руках, сейчас они выглядят второй командой в пелотоне. Так что, я думаю, что могут.

Можете разобрать аварию двух «Мерседесов» на старте?

Гоночный инцидент. Льюис не рассчитал, Джордж оказался в коробочке. Они и сами к этому выводу быстро пришли, даже больше на Льюиса повесили.

В спринте столкнулись Окон, Хюлькенберг и Перес. Правильно ли не стали наказывать Окона?

Да, там тоже был гоночный инцидент. Окон не мог знать, что там есть ещё одна машина. Так что просто стечение обстоятельств. Да, Серхио мог бы рисковать поменьше. Обычно когда въезжаешь третьим в ряд, есть все шансы, что место кончится.

Стролл после спринта швырялся рулём и отпихнул тренера. Должна ли команда как-то наказать пилота?

Когда команда твоя, сам музыку и заказываешь. Но в любом случае это очень некрасиво. Удивлён, что команда не сделала никакого заявления и вообще никак не прокомментировала произошедшее.

С каким числом титулов завершит карьеру Макс Ферстаппен? Обойдёт ли он Шумахера и Хэмилтона?

Он вполне может побить все рекорды и стать самым великим из великих. Но тут вопрос другой: будет ли Макс в течение следующих десяти лет в лучшей команде? Если да, то, конечно, обойдёт всех. Если опять «Мерседес» поедет, как с 2014 по 2020 год, то и у Макса особых шансов не будет.