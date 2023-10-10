Магнуссен: было бы идиотизмом ожидать большого скачка от новой версии машины

Пилот команды «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу предстоящего обновления болида.

«На бумаге мы не ожидаем огромного увеличения прижимной силы. Это скорее другая концепция, которая работает по-другому. Мы надеемся обрести большую стабильность и более прочную платформу в различных условиях.

Машина, которая у нас есть сейчас, выглядит неплохо на бумаге, но на трассе она не так уж хороша. Мы ожидаем прогресса, но реальность на трассе может оказаться другой.

Но если новой машиной будет легче управлять, если она будет действительно лучше при встречном ветре, в грязном воздухе и т.п., то, возможно, и с шинами будет лучше. Это как цепная реакция, которая влияет на многие вещи. Поэтому мы надеемся, что на деле всё будет совсем не так, как в теории. Но было бы идиотизмом заявлять, что мы ожидаем гигантского скачка вперёд с помощью обновления, которое на бумаге выглядит не намного лучше», — приводит слова Магнуссена GrandPX.com.