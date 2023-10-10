Кристиан Хорнер назвал цель «Ред Булл» на оставшуюся часть сезона Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что после победы пилота команды Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне Формулы-1 гоночный коллектив будет стремиться удержать второе место в общем зачёте пилотов, которое сейчас удерживает Серхио Перес.

«Самое важное для нас было победить в чемпионате: как в зачёте пилотов, так и в Кубке конструкторов. Мы это сделали. Следующим достижением для нас стало бы первое и второе места обоих наших пилотов в общем зачёте. Нам просто нужно вернуть Чеко в лучшую форму», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Напомним, во время недавнего Гран-при Катара Хорнер встретился со знаменитым в прошлом футболистом, а ныне совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом.

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