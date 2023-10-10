Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дэвид Бекхэм обратился к Максу Ферстаппену после Гран-при Катара

Дэвид Бекхэм обратился к Максу Ферстаппену после Гран-при Катара
Комментарии

Знаменитый в прошлом футболист, а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил пилота команды Формулы-1 «Ред Булл» Макса Ферстаппена с завоеванием третьего чемпионского титула. Ферстаппен его добыл после победы на Гран-при Катара.

«Отличный уикенд Формулы-1 в Дохе. Поздравляю тебя, Макс», — написал Бекхэм, прикрепив к сообщению фото с Ферстаппеном и руководителем команды Кристианом Хорнером.

Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Титул в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионский титул. Двукратным чемпионом он стал по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу.

История Гран-при Катара Формулы-1:

Материалы по теме
Боевик Ф-1 в Катаре: два «Мерседеса» сцепились на старте, пилоты получили море штрафов
Боевик Ф-1 в Катаре: два «Мерседеса» сцепились на старте, пилоты получили море штрафов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android