Дэвид Бекхэм обратился к Максу Ферстаппену после Гран-при Катара

Знаменитый в прошлом футболист, а ныне совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил пилота команды Формулы-1 «Ред Булл» Макса Ферстаппена с завоеванием третьего чемпионского титула. Ферстаппен его добыл после победы на Гран-при Катара.

«Отличный уикенд Формулы-1 в Дохе. Поздравляю тебя, Макс», — написал Бекхэм, прикрепив к сообщению фото с Ферстаппеном и руководителем команды Кристианом Хорнером.

Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Титул в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионский титул. Двукратным чемпионом он стал по итогам Гран-при Японии, на котором одержал победу.

История Гран-при Катара Формулы-1: