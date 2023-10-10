Источник: Оливейра заменит Маркеса в «Хонде» в сезоне-2024

На прошлой неделе было объявлено, что «Хонда» достигла соглашения с испанским пилотом, шестикратным чемпионом MotoGP Марком Маркесом о расторжении контракта. По неподтверждённой информации, именитый испанский гонщик присоединится к итальянским мотористам — «Дукати».

Согласно сообщению Motorsport, основным кандидатом на замену Маркесу является португалец Мигель Оливейра, управляющий в сезоне-2023 «Априлией». Отметим, что Оливейра ранее выступал и на мотоциклах «КТМ».

Португальский пилот занимает 13-е место в личном зачёте сезона-2023. Его контракт рассчитан до конца 2024 года, однако в нём присутствует пункт, согласно которому Оливейра сможет уйти в случае предложения ему места со стороны заводской команды. Оливейра станет напарником Жоана Мира, если его переход состоится. Информации о том, кто окажется на месте Оливейры в «Априлии», не поступало.