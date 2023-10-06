Разрыв десятилетия в MotoGP: как Маркес и «Хонда» проживут друг без друга?

То, во что поначалу было невозможно поверить, всё-таки произошло: многократный чемпион MotoGP Марк Маркес и «Хонда» решили расстаться. Контракт испанца был рассчитан до конца 2024 года, но японцы не стали удерживать легенду силой — на фоне проблем с байком, бесконечных падений и неуверенности, что ситуацию реально исправить. Как стороны дошли до жизни такой и что будет дальше?

Как Маркес и «Хонда» оказались на дне?

Казалось, что дуэт Маркес — «Хонда» будет побеждать вечно. После феноменального появления в MotoGP Марк штамповал титул за титулом, а соперникам лишь оставалось разводить руками: победить этого парня невозможно! Однако в 2020 году случился сбой, когда Маркес сломал руку, а затем поторопился с возвращением в гонки. В итоге испанец долго занимался здоровьем, но казалось, что если Марк восстановится, то снова оставит всех позади.

Маркес лишь усилил такое ощущение, когда в ходе сезона-2021 подлечился и одержал несколько побед. Думалось, что вот в 2022-м он если не начнёт новую эпоху доминирования, то по крайней мере опять поборется за титул. Вместо этого — новые падения и травмы. И в какой-то момент всем стало понятно: это не Маркес «разучился» ездить и превратился в крашера, это байк не оставляет ему выбора: либо рисковать, либо без шанса проигрывать не только быстрейшему мотоциклу «Дукати», но и другим брендам — «КТМ», «Априлье», «Сузуки»…

В 2023-м всё стало окончательно очевидно. Маркес на некоторых Гран-при демонстрировал, что его скорость никуда не делась, вот только каждый раз ради этого испанцу приходилось отчаянно рисковать, что обычно приводило к падениям. Шутка сказать: свои первые очки в сезоне Марк набрал только на десятом этапе, когда наконец смирился с возможностями байка и покорно финишировал 12-м.

Возможно, именно в этот момент внутри Маркеса что-то надломилось, и он понял: пора уходить из «Хонды». Марк на протяжении несколько лет наблюдал, как конкурентоспособность мотоцикла падала, и японцы оказались не в силах изменить эту тенденцию.

И да, тут дело не в скорости самого Маркеса. Например, в 2023-м его напарником по заводской команде стал чемпион мира Жоан Мир — и его результаты ещё хуже. Более того, в одном из интервью испанец признался, что в какой-то момент слабая форма мотоцикла довела его до мыслей о завершении карьеры. А ведь Миру только-только исполнилось 26 — ещё гонять и гонять.

Марк Маркес и Жоан Мир Фото: Mirco Lazzari/Getty Images

Маркесу в следующем феврале стукнет 31 — пора перестать воспринимать его как вечно молодого райдера. Вот Марк и решил, что если он хочет стать чемпионом мира в седьмой раз, то пора идти на перемены. Даже вопреки действующему контракту с «Хондой», который истекал только в конце 2024 года. Отдадим должное японцам: они не пошли на принцип и освободили собственную легенду от обязательств. Легендарное сотрудничество завершилось.

«Это было самое трудное решение в моей жизни, принятое моим разумом и смелостью, а не сердцем. В моём сердце всегда будете вы, кто меня поддерживал и будет поддерживать. Но я хочу, чтобы вы знали одну вещь. Я хочу снова попытаться стать лучшим гонщиком в мире, и для этого мне нужно получать от этого удовольствие», — обратился Маркес к сотрудникам «Хонды» на прощание.

Марк Маркес Фото: Mirco Lazzari/Getty Images

Какие теперь планы у испанца?

Это ещё не подтверждено официально, но все знают, что в 2024 году Марк будет выступать за «Грезини» — клиентскую команду «Дукати», где его напарником станет младший брат Алекс. В распоряжении «Грезини» прошлогодняя техника «Дукати» — то есть байк, который заводская команда использует в нынешнем сезоне.

Может ли Маркес побороться в сезоне-2024 за титул? Если будет здоров и сразу адаптируется к мотоциклу, то вполне. В MotoGP проигрыш в спецификации мотоцикла — не приговор: Марко Бедзекки на прошлогоднем «Дукати» выиграл в нынешнем сезоне уже три Гран-при, а в 2022-м четыре победы одержал Энеа Бастьянини, представлявший как раз «Грезини». В общем, эта техника в любом случае гораздо более конкурентоспособна, чем даже заводская «Хонда».

Теоретически не исключён и вариант, при котором «Дукати» поднапряжётся и ради Маркеса подготовит на 2024-й пятый мотоцикл в актуальной заводской спецификации. Но это сомнительно, тем более что контракт Марка с «Грезини» будет рассчитан только на один сезон, а у «Дукати» есть и свои топ-райдеры в лице Баньяи и Мартина.

Что же до долгосрочного будущего Маркеса, то, конечно, всё будет зависеть от результатов Марка в 2024-м. Если он покажет, что сохраняет прежний топ-уровень, то испанцу будут открыты почти все дороги. Правда, «Дукати» ранее не проявляла большого интереса к Маркесу, но ситуация может измениться. При этом очевидно, что с Марком будут готовы пообщаться в «КТМ» и «Априлье». А может, за год существенного прогресса добьётся «Хонда»? «Ямаха»? Ну, там те же проблемы, что у «Хонды», но, опять же, надо подождать результатов этой марки в 2024-м.

Перед объявлением об уходе Маркес поднялся с «Хондой» на подиум Фото: Mirco Lazzari/Getty Images

Кто вместо Марка?

Место Маркеса в заводской команде «Хонды» практически наверняка займёт Жоанн Зарко. У француза двухлетний контракт с японцами, однако изначально предполагалось, что в 2024 году он поедет за команду-сателлит LCR. Теперь опытного мотогонщика практически наверняка переведут в напарники к Миру.

Правда, пошли сумасшедшие слухи, что «Хонда» может пойти другим путём и попробовать переманить из «Априльи» Маверика Виньялеса. Однако у испанца контракт до конца 2024 года, и сомнительно, чтобы итальянцы радостно согласились отпустить своего райдера. Так что практически наверняка повышение получит Зарко, а его место в LCR уйдёт к тестеру «Хонды» Икеру Лекуоне или Фабио Ди Джаннантонио — именно его «выбьет» из «Грезини» Маркес-старший.

Что же до глобальных перспектив «Хонды», то японцы сменили технического директора и вроде бы готовы к глобальным изменениям, но логичный вопрос: а что при их ресурсах мешало прибавить раньше? Кто-то отвечает на этот вопрос — как ни удивительно, но проблема была именно в Маркесе. Мол, «Хонда» строила байк, который подходит только Марку, и в итоге зашла в тупик, когда даже испанец перестал справляться с мотоциклом, а остальные — и подавно.

Если подобное предположение имеет под собой основания, то разрыв с Маркесом — шанс начать всё с нуля, пересобраться и получить конкурентоспособную технику хотя бы в 2025 году. Если не выйдет, то Зарко и Миру остаётся только посочувствовать.