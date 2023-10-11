Хорнер – журналистам о Пересе: уверен, вы достаточно его поколотите

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу будущего мексиканского пилота Серхио Переса в команде.

«Как я уже говорил, мы собираемся оказать всю возможную поддержку Чеко, чтобы он набрал свою форму. Я уверен, что вы, ребята, достаточно его поколотите, но мы действительно хотим увидеть, как он достигнет того, на что, как мы знаем, он способен», — приводит слова Хорнера GPBlog.

Напомним, в настоящий момент в активе мексиканского гонщика 224 очка в общем зачёте пилотов Формулы-1. Он занимает второе место. Лидером является его товарищ по гоночному коллективу Макс Ферстаппен, досрочно завоевавший чемпионский титул (433 балла).

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