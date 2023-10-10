Хорнер объяснил, в чём заключается его разочарование Серхио Пересом

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу выступления мексиканского пилота команды Серхио Переса в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Разочарование заключается в том, что мы знаем, на что способен Чеко. Конечно, и в прошлом, и в этом году он внёс значительный вклад в победу в Кубке конструкторов. Мы отчаянно хотим, чтобы он набрал былую форму. Как команда мы нуждаемся в нём», — приводит слова Хорнера GPBlog.

В настоящий момент в активе Переса 224 очка в общем зачёте пилотов Формулы-1. Он занимает второе место. Лидером является его товарищ по гоночному коллективу Макс Ферстаппен, досрочно завоевавший чемпионский титул (433 балла).

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