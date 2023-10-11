Le Soir: Гран-при Бельгии останется в календаре Формулы-1 на 2025 год

Формула-1 продлила контракт с Гран-при Бельгии до 2025 года включительно. Об этом информирует Le Soir. Сообщается, что официальный анонс должен последовать сегодня, 11 ноября.

Точной даты проведения этапа пока нет, но ожидается, что Гран-при традиционно пройдёт в последний уикенд июля.

Победителем Гран-при Бельгии нынешнего сезона стал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Топ-3 замкнул Гарль Леклер, представляющий итальянский гоночный коллектив «Феррари».

Напомним, в текущем сезоне на этапе европейской Формулы-Регионал (ФРЕКА) на трассе «Спа-Франкоршам» погиб 18-летний нидерландский гонщик Дилано ван’т Хофф.

Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа: