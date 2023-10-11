Марко: теперь Хэмилтон начинает признавать свои ошибки

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о столкновении, случившемся между гонщиками «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом на Гран-при Катара. Хэмилтон, стартовавший в гонке третьим, вступил в борьбу с Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив тяжёлые повреждения и закончив заезд. Расселл продолжил гонку и финишировал четвёртым. Впоследствии Хэмилтон признал, что допустил ошибку.

«Теперь и Хэмилтон вдруг начинает допускать ошибки? Позвольте мне, пожалуйста, вас поправить: теперь он начинает признавать ошибки», — приводит слова Марко издание Oe24.at.

История Гран-при Катара Формулы-1: