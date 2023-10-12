«Хонда» отвергла предложение Марка Маркеса о возвращении в сезоне-2025

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес предложил «Хонде» вернуться в команду в 2025 году, если по итогам сезона-2024 хотя бы один пилот коллектива попадёт в пятёрку лучших в личном зачёте. Японский мотопроизводитель был удивлён этим предложением и категорически отверг его, сообщает Autosport.com.ru со ссылкой на El Periodico.

Заявлено, что «Хонда» не намерена связывать своё будущее с Марком Маркесом, чтобы не попадать в зависимость от одного гонщика. Команда планирует достичь такого прогресса, чтобы на её мотоцикле мог быть конкурентоспособным любой спортсмен, а не только один конкретный пилот, под которого бы создавался прототип.

Марк Маркес выступает за «Хонду» с момента дебюта в высшем классе чемпионата мира в 2013 году. Испанец принял решение покинуть команду по соглашению сторон по завершении нынешнего сезона, хотя по действующему соглашению должен был провести в ней ещё и сезон-2024. В текущем чемпионате мира он пропустил ряд этапов из-за травмы и занимает 15-е место в общем зачёте.