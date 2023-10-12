В «Грезини» официально подтвердили переход Марка Маркеса

Команда «Грезини», пилоты которой выступают в MotoGP на мотоциклах «Дукати», официально подтвердила, что Марк Маркес присоединится к команде и составит пару пилотов со своим братом Алексом Маркесом, который выступает за «Грезини» с начала сезона-2023. О подписании соглашения заявила владелица команды Надя Падовани.

«Это исторический момент для семьи «Грезини». Тот факт, что Марк Маркес решил участвовать в гонках с нашей командой в предстоящем сезоне — просто фантастика, и я очень рада, что могу сказать об этом официально. Менее чем за сезон мы очень сблизились с его братом и будем приветствовать Марка так же, как и Алекса, потому что мы уверены, что можем быть конкурентоспособными в сезоне-2023 с самого начала», — приводит слова Падовани сайт MotoGP.