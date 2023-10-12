Бывшую трассу Формулы-1 в Сочи сильно сократят

Гоночная трасса в Сочи, принимавшая гонки Формулы-1 с 2014 года, критически поменяет свою конфигурацию. Медальная площадь станет более доступной для посетителей Олимпийского парка в связи с тем, что на ней уберут заборы, предназначенные для Формулы-1. Данные изменения будут произведены в связи с подготовкой к Всемирному фестивалю молодёжи, который пройдёт в марте 2024 года, сообщает пресс-служба федеральной территории Сириус.

Сама трасса будет функционировать в формате малого кольца, так как в результате изменений выход из первого поворота и 12-й поворот сомкнутся в кольцо. Существующее покрытие всего трека останется нетронутым. На автодроме сохранят возможность в любой момент оперативно восстановить первоначальную конфигурацию трассы в случае возвращения «Королевских гонок».

Гостям парка, которые захотят прочувствовать скорость за рулём спорткаров, будут предложены специальные гоночные программы. Отдельные участки выделят любителям дрифта и картинга.