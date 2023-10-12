«Ожидал быстрого напарника, но не настолько!». Алекс Маркес — об участии в MotoGP с братом

Пилот «Грезини» Алекс Маркес поделился мнением о соперничестве с присоединившимся к команде, Марком Маркесом. Алекс является млашим братом прославленного испанского гонщика, шесть раз выигрывавшим чемпионат MotoGP.

«Все будут моими соперниками, не только Марк. С товарищем по команде у тебя всегда есть что-то особенное: он первый, кого ты хочешь победить на трассе. Так оно и будет, это правда. Если мы победим его, то будем на вершине! Это нормальные отношения.

Мы уже были напарниками, но недолго. Закончилось всё не лучшим образом — его травмой. У нас теперь есть вторая возможность насладиться соревнованиями вместе. Будет интересно увидеть его на мотоцикле «Дукати». Я ожидал быстрого товарища по команде, но не настолько! Это будет увлекательно.

Я рад за команду, они этого заслуживают, так же как и Марк, потому что он достоин того, чтобы получасть удовольствие от управления байком. Не скажу, что он не спрашивал моего мнения, но я говорил с ним как брат, а не гонщик «Грезини».

Я советовал ему как брат, потому что знаю, через что он прошёл с 2020 года. Он страдает даже сейчас. Пришло время перемен. Это его решение, и для меня оно положительное. У меня есть быстрый товарищ по команде, восьмикратный чемпион мира, и я могу многому научиться в сложившейся ситуации. Если я буду учиться у лучшего гонщика на стартовой решётке, это повысит мой уровень», — приводит слова Маркес Crash.net.