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Хорхе Мартин оценил шансы Марка Маркеса бороться за титул после перехода в «Грезини»

Хорхе Мартин оценил шансы Марка Маркеса бороться за титул после перехода в «Грезини»
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Испанский гонщик «Дукати» Хорхе Мартин выразил уверенность, что его соотечественник Марк Маркес, перешедший в команду «Грезини», с первого сезона сможет бороться за чемпионство. Напомним, гонщики «Грезини» выступают на мотоциклах «Дукати».

«Нам нужно дождаться Валенсии, а затем первой гонки в Катаре. Но я чувствую, что он наверняка будет бороться за чемпионство. Это большой вызов и для нас, и для него. Сменить мотоцикл спустя много лет непросто. Но мотоцикл отличный, и он наверняка быстро адаптируется. Будет интересно поучиться у него и проанализировать его данные», — приводит слова Мартина Crash.net.

Марк Маркес выступал за «Хонду» с момента дебюта в высшем классе чемпионата мира в 2013 году. Испанец принял решение покинуть команду по соглашению сторон по завершении нынешнего сезона, хотя по действующему соглашению должен был провести в ней ещё и сезон-2024.

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Ранее о соперничестве с присоединившимся к «Грезини» Марком высказался его младший брат Алекс.

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