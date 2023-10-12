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Хорнер назвал Гран-при этого сезона, после которого понял, что Ферстаппен станет чемпионом

Хорнер назвал Гран-при этого сезона, после которого понял, что Ферстаппен станет чемпионом
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что выступление пилота команды Макса Ферстаппена на Гран-при Майами убедило его в том, что именно Ферстаппен станет чемпионом нынешнего сезона. Напомним, Серхио Перес стал победителем квалификации, тогда как Макс показал только девятый результат. Однако в гонке голландец финишировал первым, а Перес – вторым.

«Полагаю, мы знали, что это произойдёт примерно после четвёртой или пятой гонки. Я думаю, что всё-таки этап в Майами стал поворотным моментом для Макса. После этого последовала серия доминирования с десятью победами подряд. Это был самый выдающийся, невероятный сезон», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Напомним, Ферстаппен гарантировал себе третий титул на Гран-при Катара.

Ферстаппен в компании Норриса получил кубок Гран-при Венгрии:

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